رياضة | برشلونة يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة أعادوا التفكير في التعاقد مع نجم وسط نابولي الإيطالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فابيان رويز يعتبر من أبرز اللاعبين المتألقين في الفترة الماضية وأصبح من عشاق جماهير سان باولو بالإضافة إلى أنه أقنع روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا ليعتمد عليه بشكل أساسي ليصبح من أهداف برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الحتمل أن تعتبر قيمة انتقال فابيان رويز عقبة لإدارة برشلونة، حيث لن يرحل رويز عن صفوف نابولي بأقل من 60 مليون يورو بعد أن كانت الفرصة متاحة لبرشلونة للتعاقد معه في الماضي عندما كان لاعبا في صفوف ريال بيتيس ومعارا إلى صفوف إلتشي في 2017 وكانت قيمته السوقية تبلغ وقتها ستة ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فابيان البالغ من العمر 23 عامًا لنابولي في صيف 2018 من ريال بيتيس وخاض مع الفريق الموسم الماضي حوالي 40 مباراة منها 27 في الدوري الإيطالي وسجل 7 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت في يونيو الماضي عن رغبة ريال مدريد الشديدة في التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي أثناء فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة، حيث لفت فابيان رويز ذو ال 23 عامًا الأنظار له بشدة هذا الموسم مع نابولي وفي بطولة اليورو تحت 21 عامًا مع منتخب إسبانيا مما جعل مسئولو الملكي يرغبون في ضمه.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نابولي تعاقد مع فابيان رويز في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال بيتيس الإسباني وبعدها بات واحدًا من أهم لاعبي نابولي ومن الصعب التفريط فيه.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنها أول من علم باهتمام ريال مدريد بضم فابيان رويز منذ يوم 11 يونيو الماضب ولكن المشكلة الرئيسية أن فابيان رويز ليس لديه شرطًا جزائيًا في عقده مع نابولي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نابولي لا يريد وضع شرطًا جزائيًا في عقد فابيان رويز لأنه يعلم جيدًا إمكانيات لاعبه وقد يزيد سعره بشكل جنوني في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة نابولي الرئيسية هي تجديد عقد فابيان رويز ولكنه قد يرحل عن الفريق إذا طلب ذلك ولكنه لن يرحل بمبلغ أقل من 80 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي ستتجه نحو التعاقد مع فابيان رويز تحديداً وأن صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا الملكي تبدو معقدة لذلك سيكون هو الخطة البديلة لتعزيز خط وسط الميرينجي.