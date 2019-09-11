رياضة | تعرف على رسالة أبو رجيلة قبل السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رسالة أبو رجيلة قبل السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق ناديي الأهلي والزمالك ببذل أقصى جهدهم للفوز بكأس السوبر المصري المقرر إقامته في العشرين من الشهر الجاري.



وقال أبو رجيلة في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"سعيد بتتويج الزمالك ببطولة الكأس رقم 27 في تاريخه وأحيي مسئولو الزمالك على الصفقات الجديدة للفريق التي تعاقدوا معا استعدادا للموسم الجديد".



وأضاف :"أتمنى أن يكون هناك إدارة للاعبين الحاليين في الفريق لأنه يوجد تخمة في بعض المراكز تحديداً خط الوسط".



واختتم أبو رجيلة حديثه معلقاً على الهجوم على شيكابالا نجمالفريق الأبيض قائلاً :"في مباراة السوبر المصري، أتمنى أن يبذل كل فريق جهده للفوز بالمباراة وكلنا ولاد مصر وأتمنى أن نتكاتف لأننا تعبنا حتى نصل لهذا المستوى".



يذكر أن نادي الزمالك سيواجه نظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالى يوم 14 سبتمبر الجاري خارج الأرض ويستعد الزمالك للسفر يوم 10 سبتمبر الجارى لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالى فى مباراة الذهاب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا ومعنويات الفريق مرتفعه بعد الحفاظ على لقب كأس مصر للعام الثانى على التوالي.