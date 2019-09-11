الامارات | حارب: شرطة دبي لعبت دوراً رائداً لتأمين المشاركين في الموسم البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن حارب: شرطة دبي لعبت دوراً رائداً لتأمين المشاركين في الموسم البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدور الكبير والمميز والتعاون المثمر القائم مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، من أجل إنجاح الأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها النادي كل موسم.

وثمن المدير التنفيذي للنادي محمد عبدالله حارب، الدور الرائد الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها في تأمين وإنجاح السباقات البحرية كافة التي تقام في الموسم الرياضي في شواطئ دانة الدنيا دبي الدافئة، بما يضمن سلامة وأمن المشاركين واللجان المنظمة على نحو رائع وجميل.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، العقيد عبيد بن حضيبة، يرافقه رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، المقدم علي النقبي، إلى مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور مديري الإدارات بالنادي: هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد عبدالله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومحمد سيف المري (الاتصال الحكومي).

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وتم خلال اللقاء مناقشة الكثير من الموضوعات التي تخص السباقات البحرية وسبل استمرار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة دبي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن سلامة وأمن جميع المشاركين في مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية

وتناول اللقاء الحديث حول روزنامة الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية في الموسم الجديد 2019-2020 الذي انطلق يوم السبت الماضي من خلال تنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، ويستمر حتى شهر أبريل المقبل موعد ختام الفعاليات بالحدث الكبير والأهم سباق القفال الثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، في ختام اللقاء، بإهداء العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، درع النادي، تقديراً للدور الكبير للقيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي والدعم المتواصل من مركز شرطة الموانئ لكل الأنشطة والفعاليات.

كما حرص العقيد عبيد بن حضيبة مدير شرطة الموانئ على تقديم درع تذكارية لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتقديم شهادات شكر وتقدير إلى المسؤولين في النادي كل من: المدير التنفيذي ومديري الإدارات لتعاونهم مع المركز في المجال الأمني.