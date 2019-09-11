الامارات | أحمد حسن: لدى راموس فرصة لتخطي رقمي القياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: لدى راموس فرصة لتخطي رقمي القياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، أن المنافسة على لقب عميد لاعبي العالم حق مشروع للاعب ريال مدريد، سيرجيو راموس، وغيره من اللاعبين الآخرين، حيث يمتلك أحمد في رصيده 184 مباراة.

وقال حسن، الذي كان يشغل منصب المشرف العام علي الكرة بنادي بيراميدز، أخيراً، في تصريحات تلفزيونية، إن «راموس لديه فرصة كبيرة لتحطيم رقمه القياسي، من خلال المشاركة دولياً مع منتخب إسبانياً، خصوصاً وهو الآن وصل إلى 167 مباراة دولية في مسيرته».

وأضاف: «كان من الممكن أن أصل إلى 200 مباراة دولياً، لولا قرار بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وزكي عبدالفتاح، حيث إنني شاركت في سبع مباريات فقط من أصل 37 قادها المدرب الأميركي فنياً، واكتفيت بـ148 مباراة فقط».