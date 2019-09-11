الامارات | 17 دقيقة فقط تُعيد الفرحة للمنتخب وعموري

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 دقيقة فقط تُعيد الفرحة للمنتخب وعموري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى عمر عبدالرحمن بالظهور مع الأبيض أمام المنتخب الماليزي لنحو 17 دقيقة فقط، بعدما حل بديلاً في الشوط الثاني وتحديداً مع الدقيقة 73 بديلاً لزميله خليل إبراهيم.

وتحفظ مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، في الدفع بـ«عموري» من بداية المواجهة لأسباب عدة، أبرزها فترة الغياب الطويل التي كان عليها اللاعب بسبب الإصابة، فضلاً عن سوء أرضية ملعب بوكيت جاليل.

وغاب عموري منذ أكتوبر 2018 إثر قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، حرمه المشاركة مع الأبيض في بطولة آسيا، والتي بلغ فيها المنتخب نصف النهائي.

وانتقل عموري إلى نادي الهلال في الميركاتو الصيفي 2018، قادماً من العين، لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أن الإصابة منعته من استكمال المشوار مع الفريق السعودي.

وعلى الرغم من أن عودة «عموري» لم تصنع الفارق الفني الكبير في المباراة فإن نزوله كخيار أول للمدرب الهولندي ساعد على تخفيف الضغط الهجومي، خصوصاً على النجم علي مبخوت الذي تمكن بعدها بدقيقتين من إدراك هدف الفوز من مجهود فردي رائع، ليرفع رصيده إلى الهدف الدولي رقم 51 من 80 مباراة خاضها بقميص الأبيض.

في المقابل منحت مشاركة عموري إلى جانب إسماعيل الحمادي كعنصري خبرة الكثير لأداء المنتخب الوطني، الذي تأثر في الشوط الأول نظراً لقلة خبرة العناصر الشابة التي اعتمد عليها مارفيك، والتي تأثرت بأجواء الحماس الجماهيرية الكبيرة التي زادت مع تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من المباراة، ومثلت عاملاً سلبياً على الأداء في تلك المرحلة من المباراة.

وتُشكل عودة عموري الكثير بعد موسم للنسيان له وللمنتخب الوطني لتحقيق حلم الجماهير الإماراتية بالتأهل لمونديال 2022، خصوصاً أن الجميع يتوسم في هذا الجيل الشاب من اللاعبين العودة من جديد للظهور في كأس العالم بعد مشاركة وحيدة للأبيض في إيطاليا عام 1990.

ويعد عمر عبدالرحمن من أكثر اللاعبين في هذا الجيل دفاعاً عن قميص الأبيض، إذ بلغ عدد دقائق اللعب بعد مباراة ماليزيا 6003 دقيقة، بما يعادل 72 مباراة دولية، شارك خلالها في 65 مرة كلاعب أساسي وحل بديلاً في 7 مباريات فقط. وسجل عموري خلال هذه المباريات تسعة أهداف فقط وحصل على البطاقة الصفراء في 12 مناسبة، والبطاقة الحمراء مرة واحدة.

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إحصاءات عموري أمام ماليزيا

المشاركة: 17 دقيقة

تدخلات: 2

أخطاء ضد الخصم: لا يوجد

إبعاد: 1

مراوغة: 2

تمريرات مقطوعة: 1

صناعة الأهداف: لا يوجد