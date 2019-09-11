الامارات | الخاصوني: نادي مليحة سيوفر جميع احتياجات الفرق

شكرا لقرائتكم خبر عن الخاصوني: نادي مليحة سيوفر جميع احتياجات الفرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي محمد سلطان الخاصوني، بالنجاح الكبير الذي يحققه نادي مليحة في المجالات الرياضية كافة، لاسيما في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي والتطوعي، والرياضات كافة، وخاصة الجماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع مدربي الألعاب الجماعية للوقوف على آخر المستجدات للاستعداد لبداية موسم 2019-2020، بحضور رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي هادي مهير خاصوني.
وتناول الخاصوني تحديد الرؤية المستقبلية للاستفادة من الرياضة باعتبارها مكوناً رئيساً للثقافة المجتمعية ومشاركة الأفراد في ممارسة الرياضة.
وأكد أن مجلس الإدارة سيعمل على توفير جميع احتياجات الفرق الرياضية لمواصلة النجاحات، مشيراً إلى أن نادي مليحة سيعمل على توفير رعاية شاملة لأبنائه.
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