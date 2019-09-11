شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوجه بوصلته إلى «فان دايك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد موقع صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية أن ريال مدريد وجه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، الذي يحاول الميرنجى أن يضمه في يناير المقبل أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير، وأضاف الموقع البريطانى أن «الميرنجي» مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الهولندى الصلب. وتابع الموقع: أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص «الأبيض الملكى» قريبًا، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندى في البقاء مع ليفربول والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك، وأضافت أن «الريدز» سيمنح مدافعه الصلب راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترلينى بدلًا من 125 ألف جنيه إسترلينى التي يحصل عليها حاليا.

يذكر أن فان دايك يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهى عام 2023، وتبلغ حاليا القيمة المالية للمدافع الهولندى الصلب حوالى 90 مليون يورو، حسبما أورد موقع «ترانسفر ماركت» العالمى.

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ويواصل فيرجيل فان دايك نشر سحره الكروى فوق المستطيل الأخضر، فقد أثبت صخرة ليفربول أنه القطعة الناقصة التي كان يحتاجها المدرب الألمانى يورجن كلوب، من أجل الصعود إلى منصات التتويج مع «الريدز».

من ناحية أخرى، برر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، النتائج الكارثية التي حققها النادى الملكى في الموسم الماضى، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «نجاحنا في السنوات الأخيرة جعلنا نفقد قوتنا بالموسم الماضى». كان ريال مدريد قد حصد دورى أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 حتى 2018، لكن الفريق خسر كل الألقاب المحلية والقارية بالموسم الماضى باستثناء كأس العالم للأندية.

وأضاف رئيس ريال مدريد: «علينا استعادة زمام الأمور في الموسم الحالى، هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب جعلونا أبطالًا وهم قادرون على تكرار الأمر مرة أخرى، لم نظهر بشكل جيد في الموسم الماضى، لذلك علينا التفكير في الانتقادات التي تعرضنا لها، سنواصل العمل على ضم وتطوير العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين في الفريق»، وأتم بيريز: «صفقة بوجبا.. لقد فشلت بسبب أن مانشستر يونايتد يرفض بيع اللاعب». من جانبه، يرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن نجم منتخب فرنسا قادر على منح الملكى التوازن في حال انضم إلى الفريق، وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية: «أعتقد أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة دائمًا أمام اللاعبين الجيدين مثله، وبالنسبة لى بوجبا واحد من أعظم اللاعبين». وارتبط اسم بوجبا، البالغ من العمر 26 عامًا كثيرًا، بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف، وعلى الرغم من إعلانه رغبته في الرحيل بشكل واضح، إلا أنه استمر في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، بسبب رفض الشياطين الحمر التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون جنيه إسترلينى، بحسب العديد من التقارير.

وأضاف «راموس»: «إنه لاعب مختلف، وأظهر قيمته مع يوفنتوس في السابق والآن مع مانشستر يونايتد، إنه قادر على منحنا التوازن، يملك بوجبا تأثيرا هجوميا واضحا ومقومات بدنية مذهلة». يذكر أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وضع بوجبا على رأس أولوياته في الميركاتو الماضى.