شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تغريم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه..وتحذير أحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عن تغريمها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب "تحريك وإثارة" جمهور الزمالك ودفعه لترديد عبارات خارجة، عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الزمالك على بيراميدز 3-0.

وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب بيان الأربعاء.

و غرمت اللجنة أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر لاعبي بيراميدز، والزمالك السابقين، 30 ألف جنيها لكل منهم لعدم صعودهم لتسلم الميداليات الفضية عقب نهائي كأس مصر.

واجتمعت اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف .. وأصدرت البيان والقرارات التالية:

وورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 8/9/2019 م على ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والذي ثبت منه للجنة أن المباراة بدأت في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجة (3 / صفر)، وكان هناك حضورٌجماهيري للفريقين ، وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات والتي اطمأنت اليها اللجنة وهي: -

1- قيام اللاعب أحمد ناصر محمود معوض الشناوي " حارس مرمى نادي بيراميدز " بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي.

2- قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي على الفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي علي النحو المبين بالتقرير.

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3- تأخر الفريقين عن النزول الي الملعب في بداية الشوط الثاني علي النحو المبين بالتقرير.

4- دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضيةالملعب عقب كل هدف.

وحيث ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ (شيكابالا )بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية .

• وحيث ثبت للجنة عدم صعود كل من اللاعبين علي جبر جبر مسعد ، وعمر محمود جابر ، وأحمد ناصر محمود معوض الشناوي ، لاعبي نادي بيراميدز إلي منصة التتويج لاستلام الميداليات الخاصة بهم.

الامر الذي يتعين معه المعاقبة علي تلك المخالفات عملاً بما ورد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.

لــــــذلك

قررت اللجنة الآتي:-

- أولا: تغريم نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدرة مائة ألف جنية ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجة و سباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

- ثانياً : تغريم لاعب نادي الزمالك / محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ ( شيكابالا) مبلغ وقدره خمسون ألف جنية ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه علي النحو المتقدم وصفه.

ثالثاً : تغريم كلا من : علي جبر جبر مسعد ، وعمر محمود جابر ، وأحمد ناصر محمود معوض الشناوي ،لاعبي نادي بيراميدز مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنية لكل منهم تُسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار عن واقعة عدم الصعود الي منصة التتويج علي النحو المتقدم وصفه.

- رابعاً :توجيه التحذير للجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة دون إذن الحكم .

- خامساً : توجيه التحذير لفريقي ناديي الزمالك وبيراميدز للتأخر في نزول الملعب حالة بدء الشوط الثاني علي النحو المتقدم وصفه .

- سادساً : توجيه التحذير للاعب أحمد ناصر محمود معوض الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز لعدم التزامه بالزي المتفق عليه علي النحو المتقدم وصفه .