رودريجيز يكشف عن أمنيته بعد العودة إلى مدريد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
خاميس
كشف الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن أمنيته المستقبلية مع الفريق عقب عودته مجددا بالانتقالات الصيفية.
وأعرب رودريجيز، عن ثقته في العودة بشكل قوي، مع الميرنجي، والمساعدة في التتويج بالألقاب.
وقال خيمس في تصريحات لبرنامج تشيرينجيتو التلفزيوني: "أتمنى أن يكون هذا هو موسمي في ريال مدريد، بالتأكيد أشعر بالشغف في هذا الموسم".
وتطرق رودريحيز للحديث عن زيدان مديره الفني ، قائلا: "نحن في علاقة جيدة وأنا سعيد لأن المدرب استعادني".
وشارك خيمس كأساسي في ثاني مباراة للفريق هذا الموسم بالبرنابيو أمام بلد الوليد.
وكان رودريجيز عاد إلى ريال مدريد، بعد موسمين قضاها مع بايرن ميونخ الألماني، على سبيل الإعارة.
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