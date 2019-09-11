شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تصدر بيانا بعقوبات نهائي الكاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف وأصدرت البيان والقرارات التالية:

ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 8/9/2019 م على ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والذي ثبت منه للجنة أن المباراة بدأت في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجة (3 / صفر)، وكان هناك حضورٌجماهيري للفريقين ، وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات والتي اطمأنت اليها اللجنة وهي:



1- قيام اللاعب / أحمد ناصر محمود معوض الشناوي " حارس مرمى نادي بيراميدز " بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي.



2- قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي عليالفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي علي النحو المبين بالتقرير.



3- تأخر الفريقين عن النزول الي الملعب في بداية الشوط الثاني علي النحو المبين بالتقرير.



4- دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضية الملعب عقب كل هدف.



• وحيث ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب /محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ (شيكابالا )بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية .

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• وحيث ثبت للجنة عدم صعود كل من اللاعبين / علي جبر جبر مسعد ، وعمر محمود جابر ، وأحمد ناصر محمود معوض الشناوي ، لاعبي نادي بيراميدز إلي منصة التتويج لاستلام الميداليات الخاصة بهم.

الامر الذي يتعين معه المعاقبة علي تلك المخالفات عملاً بما ورد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.



لذلك قررت اللجنة الآتي:-

- أولا: تغريم نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدرة مائة ألف جنية ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجةوسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.



- ثانياً : تغريم لاعب نادي الزمالك / محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ ( شيكابالا) مبلغ وقدره خمسون ألف جنية ، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه علي النحو المتقدم وصفه.