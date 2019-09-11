الجونة يهزم الحدود بالبطولة الودية...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق الجونة بقيادة الصربى نيبوشا الفوز على نظيرة حرس الحدود فى المباراة النهائية بنتيجة 2 /1 والتى انتهت منذ قليل بالبطولة الودية التى ينظمها الفريق الساحلى استعدادا للموسم الكروى الجديد ، ليفوز الجونة بالبطولة. بينما جاء فريق مصر المقاصة بالمركز الثالث و ياتى أسوان بالمركز الأخير بعد المباراة التى جمعت الفريقين والتى تمكن الفريق الفيومى من الانتصار بهدف نظيف أحرزه اللاعب مصطفى شبيطة. وشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود في منافسات النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

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