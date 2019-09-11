شكرا لقرائتكم المسحل يتواجد بين جماهير الأخضر في مباراة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجد ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي بين مشجعي الأخضر في باكورة مبارياته في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا يوم الثلاثاء أمام اليمن. وشهد ملعب البحرين الدولي حضوراً جماهيرياً جيداً لدعم المنتخب السعودي في المباراة الرسمية الأولى للمدرب هيرفي رينار، وكان ياسر المسحل الرئيس المزكى في يوليو الماضي حاضراً بين الجماهير. وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر مجانية للجماهير الراغبة بحضور المباراة، كما سيّر حافلات من الدمام إلى المنامة لحضور المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسحل يتواجد بين جماهير الأخضر في مباراة اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.