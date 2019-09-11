شكرا لقرائتكم مبخوت يقود الإمارات للفوز على ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل منتخب الإمارات مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 بالفوز على مضيفه منتخب ماليزيا 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وتقدم شفيق رحيم بهدف لماليزيا في الدقيقة الأولى للمباراة، لكن الأبيض الإماراتي رد بهدفين عن طريق علي أحمد مبخوت مهاجم الجزيرة في الدقيقتين 43 و75.

وخاض منتخب الإمارات مباراته الأولى في التصفيات ليحصد أول ثلاث نقاط له، محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن ماليزيا صاحبة المركز الثالث.