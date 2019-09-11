الأهلي لـ «كهربا»: حل مشاكلك وتعالالنا نضيف

الموجز

تواصل مسؤول بالنادي الأهلي مع محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق المحترف ضمن صفوف "أفيس" البرتغالي، في محاولة لإتمام التعاقد معه وضمه يناير المقبل وفقا لما نشره الوطن سبورت .

وقال مصدر لجريدة "الوطن"، إن الهدف الرئيسي من الاتصال باللاعب كان إبلاغه بشروط النادي للتعاقد معه، موضحا أن أولها كان إنهاء خلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية، بدلا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي، وإنهاء النزاع مع فريقه السابق بشكل نهائي، ويكون ملفه "نظيفا" غير مرتبط بأي خلافات.

وأكد المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن شرط الأهلي الثاني للتعاقد مع كهربا، كان تركيز اللاعب في مشواره الاحترافي والمشاركة بشكل أساسي رفقة "أفيس"، والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية.

وأخطر مسؤول الأهلي اللاعب محمود كهربا، بشرط ثالث، أن قرار ضمه سيكون في محل تقييم لفايلر، مع وجود تزكية وفقا للاتفاق سابق بين النادي واللاعب، ويروج أنه السبب الرئيسي وراء خروج اللاعب للدوري البرتغالي.