رسالة شديدة اللهجة من هيثم فاروق لجمهور الزمالك

الموجز

قام الكابتن هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة ، لجمهور نادي الزمالك ولاعبيه ، وذلك بسبب الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ونشر هيثم فاروق تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلا: "إلى أبناء نادي الزمالك في كل المجالات، الدفاع عن حقوق نادي الزمالك بشرط عدم التجاوز، ليست جريمة، الجريمة هي أن تصمت".

جدير بالذكر أن مباراة السوبر لموسم 2017-2018 بين ناديي الأهلي والزمالك تقرر لها أن تقام في العشرين من الشهر الجاري.