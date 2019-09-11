الموجز تعرض حازم إمام وعماد متعب لموقفا طريفا خلال تقديم الاستديو التحليلي بقناة "أون سبورت" ، وأثناء تحليل مباراة المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المنتخب السعودي. حيث أخطأ حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق في اسم عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق بقوله :" كابتن معتمد بدلا من عماد"، ليدخل الجميع في حالة ضحك هستيرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج لـ «حازم إمام وعماد متعب» وضحك هستيري من «قناص الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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