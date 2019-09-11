الموجز
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، برئاسة سيد البندارى قراراً بتغريم نادي الزمالك وشيكابالا وعلى جبر وأحمد الشناوى وعمر جابر، يأتي ذلك عقب الأحداث التي جرت عقب نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الذى أقيم الأحد الماضى وانتهى بفوز الزمالك بكأس مصر .
وفيما يلي بيان بالغرامات الموقعة :-
تغريم الزمالك 100 ألف بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي.
تغريم شيكابالا 50 ألف لاستثارة الجماهير.
تغريم علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يغرم شيكابالا بسبب واقعة «نهائي الكأس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.