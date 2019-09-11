اتحاد الكرة يغرم شيكابالا بسبب واقعة «نهائي الكأس»

الموجز

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، برئاسة سيد البندارى قراراً بتغريم نادي الزمالك وشيكابالا وعلى جبر وأحمد الشناوى وعمر جابر، يأتي ذلك عقب الأحداث التي جرت عقب نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الذى أقيم الأحد الماضى وانتهى بفوز الزمالك بكأس مصر .

وفيما يلي بيان بالغرامات الموقعة :-

تغريم الزمالك 100 ألف بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي.

تغريم شيكابالا 50 ألف لاستثارة الجماهير.

تغريم علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية.