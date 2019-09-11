تعادلان مخيبان لقطر والسعودية وخسارة قاسية للكويت وبداية قوية للإمارات









اسماء السيد - خيب المنتخبان القطري بطل آسيا 2019 وجاره السعودي الآمال بسقوطهما في فخ التعادل أمام الهند صفر-صفر واليمن 2-2، ومنيت الكويت بخسارة قاسية أمام أستراليا صفر-3 الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.

وحققت الإمارات بداية قوية بفوزها على مضيفتها ماليزيا 2-1، وعاد منتخب البحرين بفوز ثمين من أرض مضيفه الكمبودي 1-صفر، فيما خسرت فلسطين أمام مضيفتها سنغافورة بالنتيجة ذاتها.

- عقم هجومي قطري -

في المباراة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، عجز الهجوم القطري الذي كان أكرم وفادة ضيفه الأفغاني بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في الجولة الأولى الخميس الماضي، عن هز شباك ضيفه الهندي الذي كان خسر المباراة الأولى أمام ضيفه العماني 1-2.

وانفردت قطر بالصدارة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام شريكتها السابقة عمان التي كانت في راحة في هذه الجولة، وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام أفغانستان التي تغلبت على بنغلادش بهدف وحيد سجله فرشاد نور في الدقيقة 27.

وسيطرت قطر على مجريات اللعب وحصلت على العديد من الفرص السهلة لم تستغلها كما ينبغي لتهدر انتصارا ثمينا كان في المتناول وتفقد اول نقطتين في التصفيات أمام جماهيرها.

ملخص مباراة قطر والهند:

- "سيختلف الوضع مستقبلا" -

وفي الثانية على ملعب البحرين الوطني، استهل الفرنسي هيرفيه رونار مشواره الرسمي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي بتعادل مخيب.

وهي ثاني مباراة لرونار على رأس الإدارة الفنية للسعودية بعد الأولى التي سقط فيها أيضا في فخ التعادل أمام ضيفه المالي 1-1 الخميس الماضي وديا في الدمام.

وأكد رونار أنه لم يتفاجأ بأداء المنتخب اليمني وقال "المباراة كانت صعبة ولو استغل سالم الفرصة كان تغير الوضع. الشوط الاول لم يكن مقنعا بالنسبة لي، وفي الثاني عدَّلنا النتيجة ولكن لم نتمكن من تسجيل هدف الفوز".

وأضاف "خلال أسبوع لم استطع تغيير الكثير ومستقبلا مع العمل سيختلف الوضع وسنتمكن من تحقيق هدفنا".

في المقابل، قال مدرب اليمن سامي النعاش "نقول لأنفسنا مبروك على النقطة من المنتخب السعودي الذي يعتبر من أفضل المنتخبات الآسيوية".

وتقدم اليمن مرتين عبر محسن قراوي (8) وعمر الداحي (37)، وردت السعودية عبر هنان سلطان باهيري (23) وسالم الدوسري (48).

وهي النقطة الثانية لليمن في التصفيات بعد الأولى التي عاد بها من سنغافورة الخميس الماضي بالتعادل بالنتيجة ذاتها مع منتخب البلد المضيف، فيما كسبت السعودية نقطتها الأولى في مباراتها الأولى في التصفيات.

وفي المجموعة ذاتها، أزاح المنتخب السنغافوري ضيفه الفلسطيني عن صدارة المجموعة عندما تغلب عليه بهدفين محمد شاكر بن حمزة (4) ومحمد صفوان بحر الدين (39) مقابل هدف لياسر محمد (13).

وهي الخسارة الأولى لفلسطين بعد فوزها الثمين على ضيفتها أوزبكستان 2-صفر في الجولة الأولى الخميس الماضي، فيما حققت سنغافورة فوزها الأول بعد تعادلها أمام ضيفها اليمني 2-2 رافعة رصيدها إلى أربع نقاط.

ملخص مباراة اليمن والسعودية:

ملخص مباراة فلسطين وسنغافورة:

- ثنائية مبخوت -

وقاد علي مبخوت الإمارات الى بداية قوية بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفته ماليزيا 2-1 ضمن المجموعة السابعة.

وتأخرت الامارات التي كانت تخوض مباراتها الاولى بعدما غابت عن الجولة الاولى والأولى بقيادة المدرب الهولندي بيرت مارفيك، بهدف محمد شفيق احمد في الثانية 33، لكن مبخوت، مهاجم الجزيرة، سجل هدفين في الدقيقتين 43 و75 رافعا رصيده الى 51 هدفا دوليا وأصبح على بعد هدفين من معادلة رقم عدنان الطلياني لاعب القرن في الامارات واعظم هداف في تاريخ "الابيض" برصيد 53 هدفا.

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واستغلت تايلاند خسارة ماليزيا لتنتزع صدارة المجموعة بفوزها الثمين على مضيفتها أندونيسيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها سوباتشوك ساراتشارت (56 و72) وثيراثون بونماثان (64 من ركلة جزاء).

ورفعت تايلاند التي كانت سقطت في فخ التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام ضيفتها فيتنام، رصيدها إلى اربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الإمارات وماليزيا.

أهداف مباراة الإمارات وماليزيا:

- خسارة الكويت -

سقطت الكويت أمام ضيفتها أستراليا صفر-3 ضمن المجموعة الثانية التي شهدت خسارة تايوان أمام نيبال صفر-2.

وسجل ماتيو ليكي (7 و30) وآرون موي (38) الأهداف.

وتساوت أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط وفصل بينها فارق الأهداف، حيث بقيت الكويت أولى (من مباراتين) أمام أستراليا (مباراة واحدة) والاردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، فيما تحتل تايوان المركز الأخير من دون نقاط من مباراتين.

وفشل منتخب الكويت في تأكيد انطلاقته الرائعة في التصفيات عندما تغلب على نيبال 7-صفر الخميس الماضي، وخسارته أمام أستراليا قد تهدد مستقبل مدربه الكرواتي روميو يوزاك الذي سبق لرئيس الاتحاد المحلي الشيخ أحمد اليوسف أن أكد بأن الجهاز الفني سيحظى بفرصة حتى نهاية مباراة أستراليا قبل اتخاذ قرارات بشأنه.

ملخص مباراة الكويت واستراليا:

- فوز ثمين للبحرين -

وانتزع المنتخب البحريني فوزا ثمينا من مضيفه الكمبودي 1-صفر ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت فوز إيران خارج قواعدها أيضا على حساب هونغ كونغ 2-صفر.

وعوض المنتخب البحريني سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه العراقي (1-1) في الجولة الأولى، وعاد بثلاث نقاط وضعته في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي لعبت مباراتها الأولى في التصفيات.

وعانى المنتخب البحريني كثيرا في مباراته، ولم يتمكن مهاجموه من فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض سوى في الدقائق الـ15 الأخيرة بعد ضغط متواصل ترجمه كميل الأسود إلى هدف المباراة الوحيد اثر ركلة ركنية (78).

وفي المباراة الثانية، منح سردار أزمون التقدم لإيران في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كريم أنصاري فرد الهدف الثاني (54).

وعلى غرار إيران وأستراليا، استهلت كل من اليابان وكوريا الجنوبية مشوارها بفوز خارج القواعد، على حساب ميانمار وتركمنستان على التوالي بنتيجة واحدة 2-صفر.

وسجل شويا ناكاجيما (16) وتاكومي مينامينو (26) هدفي اليابان ثانية المجموعة السادسة بفارق 3 نقاط خلف طاجيكستان الفائزة على مضيفتها منغوليا 1-صفر، وسانغهو نا (13) ووويونغ جونغ (81) هدفي كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة خلف جارتها الشمالية التي تغلبت على سريلانكا 1-صفر.

وحذت الصين حذو اليابان وكوريا الجنوبية، وبدأت مشوارها بفوز كبير على مضيفتها جزر المالديف 5-صفر فتصدرت المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام سوريا التي ارتاحت في هذه الجولة، والفيليبين الفائزة على غوام 4-1.

ملخص مباراة البحرين وكمبوديا:

ملخص مباراة ايران وهونغ كونغ: