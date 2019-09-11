منتخب أوكرانيا اشترط مشاركة صلاح فى ودية مصر قبل إلغائها

وضع المنتخب الأوكراني شرطاً وحيداً من أجل الموافقة علي المشاركة في اللقاء الودي الذي كان سيجمعه بمصر خلال شهر سبتمبر الحالي، وحدد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، حضور محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة الودية الذي كانت ستجمع بينه وبنظيره المصري في شهر سبتمبر الحالي.

وذكر إيجور بورباس مراسل التليفزيون الأوكراني خلال حسابه الرسمي علي “تويتر”: “كان من المقترح أن يكون منتخب مصر بدلاً من المنتخب النيجيري في دنيبرو يوم الثلاثاء”، وأضاف: “لقد وصل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لاتفاق مع نظيره المصري واشترط العقد علي ضرورة مشاركة صلاح”.

وواصل “لم يتم توقيع عقود المباراة رسمياً، فقد أجل الجانب المصري الأمر بسبب توديع من كأس الأمم الأفريقية واستقالة الجهاز الفني ورئيس اتحاد الكرة اتحاد الكرة هناك أنهي الأمر”.