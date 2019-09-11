راموس: أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة دائما فى انتظار بوجبا

أعجب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بمستوي بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، مشيراً بقدرته لإعطاء الملكي التوازن في وسط الملعب حال انتقاله إلي الفريق في الانتقالات الشتوية أو الصيفية 2020، وذكر راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ديلى إكسبريس” البريطانية، “أظن أن أبواب ريال مدريد ستبقي مفتوحة دائمًا أمام اللاعبين الجيدين مثله، وبالنسبة لي، بوجبا واحد من أعظم اللاعبين”.

وذكر اسم بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا كثيرًا، بالرحيل لريال مدريد هذا الصيف، وعلي الرغم من إعلانه إرادته في الرحيل بشكل واضح، إلا أنه ظل في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، بسبب رفض الشياطين الحمر التخلي في مجهوداته بأقل من 150 مليون جنيه استرليني.

وأَضاف مدافع ريال مدريد: “هو لاعب مميز، وأظهر قيمته مع يوفنتوس في السابق والآن مع مانشستر يونايتد، هو قادر علي منحنا التوازن”.