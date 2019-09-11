رابيو يحقق الانتظار على باريس سان جيرمان في ساحات القضاء

وفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن لجنة الاستئناف في مجموعة أندية الدوري الفرنسي، رفضت العقوبات التي وضعتها باريس سان جرمان علي لاعب وسطه السابق أدريان رابيو، مشيراً أنها ليست قانونية، وأمر باريس سان جيرمان بإيقاف اللاعب أدريان رابيو عن اللعب مع سان جيرمان بعدما رفض تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

فيما زادت الأزمة بعدما أظهر اللاعب إعجابه بمقطع فيديو نشره باتريس إيفرا، الظهير الأيسر السابق لنادي مانشستر يونايتد، علي موقع “إنستجرام”، يقلل فيه النادي الباريسي.

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وعلى ضوء هذا، أمر سان جرمان إيقاف اللاعب في 14 مارس المنصرم وحرمانه من راتب ستة أيام والمكافآت المالية لذلك الشهر، علي خلفية السهر في “مدينة الترفية” مباشرة بعد توديع الفريق الباريسي من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة علي أرضه أمام مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن محكمة الاستئناف برابطة الدوري الفرنسي أنصفت رابيو في هذا الملف، حيث اعتبرت أن حرمان اللاعب من المكافآت المالية يشكل خطأ لأنه لا يحق للنادي معاقبة اللاعب مرتين للأسباب ذاتها، وهو نفس الأمر الذي اتخذته اللجنة القانونية برابطة المحترفين الفرنسية قبل شهرين.