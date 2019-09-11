السعودية تفتتح تصفيات كأس العالم ضد اليمن اليوم

سيقص منتخب السعودية شريط مسيراته في التصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يتنازع في السادسة مساء اليوم بالعاصمة البحرينية “المنامة” أمام اليمن، خلال مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وكانت القرعة قد عفت عن منتخب السعودية من المشاركة في الجولة الأولي التي تمت يوم الخميس المنصرم، فيما سيشارك منتخب اليمن لقاءه الثاني في التصفيات بعدما وقع في فخ التعادل خارج دياره مع سنغافورة بالجولة الأولي بنتيجة 2\2.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التى تشمل كل من: فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزباكستان، ويظهر علي مقاعد البدلاء في أولي لقاءته رسمياً المدرب الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفني الجديد للأخضر والذي تولى المسئولية عقب رحيله عن المغرب بعد غادر كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.