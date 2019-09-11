فالنسيا سوق برشلونة المفضل فى إسبانيا

دفع فريق برشلونة الإسباني أموالاً كبيرة للتعاقد مع الكثير من لاعبي فالنسيا في موسم الانتقالات المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، وصرحت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة يعتبر عملاً ثابتاً لنادي فالنسيا، حيث يخطف اللاعبين البارزين في فريف “الخفافيش” انتباه برشلونة في الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة أن الفريق الكتالوني أنفق نحو 200 مليون يورو للحصول علي بعض لاعبي فريق فالنسيا في العقد الأخير كان أول لاعب هو دافيد فيا مقابل 40 مليون يورو، ثم جاءت بقية القائمة علي هذا النحو:

جوميز مقابل 35 مليونا بالإضافة إلي 20 مليون متغيرات. جوردى ألبا مقابل 14 مليون يورو. الكاسير مقابل 30 مليونا بالإضافة إلي 2 مليون متغيرات. ماتيو مقابل 20 مليون يورو. موريلو مقابل 2 مليون. نيتو مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين متغيرات.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد السبت القادم للقاء القوي أمام فالنسياعلي ملعب كامب نو خلال مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.