انت الان تتابع تغريم مينا لاعب إيفرتون لخرقه قواعد المراهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ييري مينا مدافع إيفرتون

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه عاقب ييري مينا مدافع إيفرتون بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه استرليني (12300 دولار) وحذره من تكرار المخالفة مستقبلا لخرقه قواعد المراهنات.

وظهر قلب الدفاع في مقطع فيديو يروج لشركة مراهنات في بلده كولومبيا.

وتحظر اللوائح على اللاعبين والمدربين والمسؤولين الإعلان أو الترويج لأي نشاط يتعلق بالمراهنات في كرة القدم.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن اللاعب أقر بسوء التصرف.

وبعد انتهاء موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي طاردته خلاله الإصابات عقب انتقاله من برشلونة شارك مينا في كل مباريات فريقه الأربع في الدوري في الموسم الجديد وساعد إيفرتون على الخروج بشباك نظيفة مرتين.

ويحل إيفرتون، صاحب المركز السادس، ضيفا على بورنموث يوم الأحد.