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لوسيلسو لاعب توتنهام يغيب حوالي شهرين بسبب الإصابة

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جيوفاني لوسيلسو لاعب توتنهام في لندن يوم 10 أغسطس 2019

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط جيوفاني لوسيلسو سيغيب لحوالي شهرين بسبب إصابة في الورك.

وأصيب لوسيلسو، المنضم إلى توتنهام في آخر أيام الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، خلال اللعب مع منتخب الأرجنتين خلال التعادل دون أهداف مع تشيلي وخرج من المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وبات لوسيلسو (23 عاما) ثالث لاعب جديد في توتنهام يتعرض للإصابة إذ غاب تانجاي ندومبلي عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الفخذ بينما لم يلعب بعد رايان سيسينيون بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

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وقال توتنهام في بيان ”عاد جيوفاني لوسيلسو مبكرا إلى النادي بعد انسحابه من تشكيلة الأرجنتين بسبب إصابة في الورك“.

وأضاف ”سيخضع لفترة من التعافي ومن المتوقع أن يعود إلى المران مع الفريق الأول قرب نهاية أكتوبر“.

ويستضيف توتنهام، صاحب المركز التاسع في الدوري الممتاز بعد أربع جولات، منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

 

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