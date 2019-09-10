الان تتابع شاهد .. جوميز لطفل هلالي : سنحصل على آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تداول مغردون هلاليون مقطع فيديو لنجم نادي الهلال ، جوميز ، وهو يعد طفلا هلاليا بالحصول على بطولة آسيا Advertisements وظهر جوميز مع الطفل وهو يقول : ان شاء الله سنحصل على آسيا وتفاءل الجمهور الهلالي بالفيديو متفاعلين معه مثمنين مجهود جوميز مع الهلال و متمنيين تحقيق البطولة يذكر أن الهلال لعب مباراة الذهاب مع الاتحاد و تعادل معه في مباراة صعبة على الفريقين .

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