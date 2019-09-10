شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأوليمبي يهزم السعودية مجددًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
جاء الهدف عن طريق أسامة جلال فى الدقيقة 6 من ضربة رأسية متقنة استغل فيها كرة ركنية من الجانب الأيسر حولها برأسه في شباك السعودية.
وتخوض مصر منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 عاما، والتي ستقام في القاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.
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