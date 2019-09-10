نجم ليفربول على طاولة ريال مدريد

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
فان دايك وصلاح
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول وأحد عناصر الفريق الرئيسية والذي كان سبباً في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي دائرة اهتمامات ريال مدريد الذي يطمح في ضمه في المستقبل.
وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن ريال مدريد أبدى أهتمامه بلتعاقد مع المدافع الهولندى فيرجيل فان ديك نجم ليفربول دون تحديد وقت لحسم الصفقة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ ريال مدريد سيبذل قصارى جهده لإقناع فان ديك بارتداء قميص الميرينجي على الرغم من ثقته أن النجم الهولندي يرغب في الاستمرار مع ليفربول والفوز معه بكل الألقاب في المستقبل.
وكانت تقارير صحفية بريطانية أفادت بأن فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول يقترب من تجديد عقده مع الفريق لاستكمال مسيرة نجاحه التي بدأها مع الريدز في يناير قبل الماضي.
وأكدت التقارير أن ليفربول يخطط لتمديد عقد فان دايك الذي ينتهي عقب 4 مواسم لموسمين آخرين بالإضافة إلى زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بدلًا من 125 ألف إسترليني.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فان دايك وافق بالفعل على تلك الخطوة.
جدير بالذكر أن فان دايك ساهم في تأهل الحمر لنهائي دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتاليين وفاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كما فاز أيضًا بلقب السوبر الأوروبي.
كما فاز النجم الهولندي بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 بعد منافسة شرسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ومرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي.
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