سترلينغ يحقق رقم قياسي في مباراة إنجلترا وكوسوفو

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

نجح رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في حصد رقم مميز وقياسي، عقب إحرازه هدفًا في شباك ​كوسوفو​، ضمن ​تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020​.

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وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن هذا الهدف هو رقم 8 لرحيم سترلينغ بقميص منتخب إنكلترا في آخر 8 مباريات.

وأوضحت هذه المصادر أن 5 من الأهداف الثمانية التي سجلها سترلينغ مع الأسود الثلاثة، جاءت في ملاعب الإنكليز.

وكانت كوسوفو، قد تقدمت بالهدف الأول عن طريق فالون بيرايشا، في الدقيقة الأولى، واكدت أوبتا ان هذا الهدف هو أول هدف يُسجل في الدقيقة الأولى لمباراة طرفها منتخب إنكلترا، منذ هدف غاريث ساوثغيب المدير الفني الحالي في شباك جنوب إفريقيا في أيار 2003.