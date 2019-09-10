تصريح غريب من عمر الداحي: نلعب للحفاظ على حظوظنا

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

أكد عمر الداعي مهاجم المنتخب الوطني اليمني، أهمية تعادل الأحمر ضد المنتخب السعودي، في الجولة الثانية والمتأخرة للأخضر بهدفين لكل منهما، ضمن دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وقال الداحي الذي أحرز الهدف الثاني للمنتخب الوطني عقب انتهاء المباراة: "نحن نحترم كثيرا ​المنتخب السعودي​".

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وأضاف: "المنتخب السعودي يبقى المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة، لكننا نلعب للحفاظ عن حظوظنا في هذه المجموعة، خاصة أننا استطاعنا أن نحصد النقطة الثانية بعد المباراة الثانية".

واختتم: "تعادلنا أمام المنتخب السعودي، سيكون بمثابة رسالة لجميع المنتخبات المتنافسة في هذه المجموعة، المنتخب اليمني يلعب بفكر ويدافع عن حظوظه بقوة".