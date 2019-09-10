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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا وثلاثى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، برئاسة سيد البندارى، تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا، ونادى الزمالك، وثلاثى بيراميدز على جبر وأحمد الشناوى وعمر جابر، بعد أحداث نهائى كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز، الذى اقيم الأحد الماضى وانتهى بفوز الزمالك وتتويجه بطلا للكأس.
وجاءت الغرامات كالتالى:
تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي
تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه لاستثارة الجماهير فى النهائى
تغريم علي جبر واحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية
كما وجه اتحاد الكرة تحذيرات دون عقوبات علي الزمالك وبيراميدز، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر.
وجاء التحذير بعد المخالفات التي وقع فيها الفريقين، ورصدها مراقب الحكام ويكشفها اليوم السابع كالتالي:
- تأخر الفريقين عن الوصول في الموعد المحدد 3 دقايق
- نزول الأجهزة الفنية للزمالك للملعب عقب كل هدف
- عدم التزام أحمد الشناوي بارتداء القميص باللون المتفق عليه في الإجتماع الفني
وتأتي هذة التحذيرات كنوع من عدم التشدد في التعامل مع توقيع العقوبات اللازمة حال تكراراها.
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