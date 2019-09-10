شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: اجتماع انفانتينو مع رئيسى الأهلى والزمالك "فنكوش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ، عن عدم وجود اجتماع بين جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى للعبة برؤساء الأندية فى القارة الأفريقية وعلى رأسها رئيسي الأهلى والزمالك.

وأكد المصدر ان اتحاد الكرة لم يتلقى أية خطابات بشأن عقد اجتماع لانفانتينو مع محمود الخطيب رئيس الأهلى، ومرتضى منصور رئيس الزمالك ضمن اجتماع موسع مع أندية افريقيا الكبرى.

وأوضح أن جيانى انفانتينو سيعقد اجتماعاً غداً مع المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" للحديث عن الخطة المقبلة لتطوير منظومة مقر الاتحاد والعمل الادارى به خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الافريقى اسناد مهمة كتابة تقرير للكاف لشركة سويسرية لمساعدة اللجنة الحالية لتطوير العمل داخل المقر.