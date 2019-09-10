شكرا لقرائتكم حازم امام عن لاعبى المنتخب الأوليمبى: فيه لعيبة بتلغوص فى الكورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتقد حازم أمام نجم الزمالك السابق اداء لاعبى المنتخب الاوليمبى خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة السعودية الودية ، قائلاً "فيه لعيبة بتلغوص فى الكورة..وتضع ملح وفلفل وشطة على الكورة من خلال اللعب بأنانية واضحة إنعكست سلبياً على أداء الفريق.

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره السعودي بهدف نظيف في الودية الثانية التى جمعت الفريقين خلال أيام حيث فازت مصر في الودية الإولى بأربعة أهداف لهدف في إطار إستعدادات المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 التى ستقام بالقاهرة في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيور 2020.

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وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport " أن اداء المنتخب المصري خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة المنتخب الاوليمبى و السعودية كان عشوائياً رغم الظهور بشكل جيد فى الشوط الأول .

وأشار حازم أمام إلى أن هناك بعض التصرفات الغربية التى يقوم بها لاعبي المنتخب الأولمبي خلال المباريات ومنها "رفع الشورت" ، موضحاً أن هذا الأمر غريب للغاية ولابد من النظر الى هذه الامور بشكل مختلف.