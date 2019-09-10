اخبار الرياضه

شوقى غريب: سعيد بفوز المنتخب الأولمبي على السعودية والقادم أصعب...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شوقى غريب: سعيد بفوز المنتخب الأولمبي على والقادم أصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد  شوقي غريب  المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى أنه سعيد بالفوز على المنتخب السعودى 1 / 0 في التجربة الودية الثانية التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر المقبل.

 

تابع غريب فى تصريحات لقناة TIME SPORTS   نسير على الطريق الصحيح بخوض وديات قوية وبناء فريق متناسق ، لدينا جيل جيد و الجميع يلعب لهدف واحد وهو الفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة و التأهل للأوليمبياد.

 

Advertisements
وحقق منتخب مصر الأولمبى  الفوز 4 / 1، فى الودية الأولى، وأحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع لمنتخب مصر الأولمبى .

 

أضاف غريب ، القادم سيكون صعب وسنخوض وديتين مع منتخبين من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا ، مؤكداً أن اللاعبين على ثقة بأهمية الفترة المقبلة ، ويرغبون فى صناعة تاريخ لهم بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

 

أكد المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن وجود لاعب واحد محترف فى صفوف المنتخب لا يقلقه على الإطلاق لأن اللاعبين الموجودين مميزين للغاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب: سعيد بفوز المنتخب الأولمبي على السعودية والقادم أصعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا