شكرا لقرائتكم شوقى غريب: سعيد بفوز المنتخب الأولمبي على السعودية والقادم أصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع غريب فى تصريحات لقناة TIME SPORTS نسير على الطريق الصحيح بخوض وديات قوية وبناء فريق متناسق ، لدينا جيل جيد و الجميع يلعب لهدف واحد وهو الفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة و التأهل للأوليمبياد.
أضاف غريب ، القادم سيكون صعب وسنخوض وديتين مع منتخبين من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا ، مؤكداً أن اللاعبين على ثقة بأهمية الفترة المقبلة ، ويرغبون فى صناعة تاريخ لهم بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.
أكد المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن وجود لاعب واحد محترف فى صفوف المنتخب لا يقلقه على الإطلاق لأن اللاعبين الموجودين مميزين للغاية.
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