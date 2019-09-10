شكرا لقرائتكم شوقى غريب: سعيد بفوز المنتخب الأولمبي على السعودية والقادم أصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى أنه سعيد بالفوز على المنتخب السعودى 1 / 0 في التجربة الودية الثانية التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر المقبل.

تابع غريب فى تصريحات لقناة TIME SPORTS نسير على الطريق الصحيح بخوض وديات قوية وبناء فريق متناسق ، لدينا جيل جيد و الجميع يلعب لهدف واحد وهو الفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة و التأهل للأوليمبياد.

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وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 / 1، فى الودية الأولى، وأحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع لمنتخب مصر الأولمبى .

أضاف غريب ، القادم سيكون صعب وسنخوض وديتين مع منتخبين من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا ، مؤكداً أن اللاعبين على ثقة بأهمية الفترة المقبلة ، ويرغبون فى صناعة تاريخ لهم بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

أكد المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أن وجود لاعب واحد محترف فى صفوف المنتخب لا يقلقه على الإطلاق لأن اللاعبين الموجودين مميزين للغاية.