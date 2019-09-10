شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. اف سي مصر يتعاقد مع فريق كامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتصارع وتتنافس جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم القادمة. وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الان خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى. Advertisements

1016405-اف-سي-مصر- اف سي مصر قام نادى اف سى مصر بشراء 11 لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية (محمود السيد - عصام ثروت - طه عادل - محمد جبر - مصطفي كالوشا - اسلام صالح - حميد علي - محمد جمال - احمد الشيخ "لاعب الحرس" - ياجور - رضا الويشي)

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