شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: السوبر المصرى ببرج العرب 20 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ناديى الأهلى والزمالك بموعد السوبر المصرى والمقرر اقامته يوم 20 سبتمبر الجارى.

وسبق أن انفرد "الخليج 365" بموعد السوبر المصرى فى تقرير تم نشره يوم 3 من الشهر الجارى تحت عنوان "طيران الأهلى يجبر اتحاد الكرة على تأجيل لـ 20 سبتمبر".

وتقدم النادى الأهلى بطلب الى اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة السوبر المصرى الى يوم 20 مارس بسبب عودته المتأخرة من رحلة غينيا وذلك قبل انطلاق السوبر المصرى.

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وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن المباراة ستقام فى ملعب ستاد برج العرب نظراً لاقامتها يوم الجمعة ما يصعب إقامتها بالقاهرة وذلك لقرار الأمن السابق بعدم إقامة مباريات فى اليوم نفسه على ملاعب العاصمة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة يحاول نقل المباراة لأى من ملعبي استاد القاهرة أو السلام ألا أن المؤشرات تؤكد إقامته ببرج العرب.