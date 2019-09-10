شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يهنئ لاعبي منتخب مصر الاوليمبي عقب الفوز الودي على السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تهنئة لاعبي منتخب مصر الأولمبى عقب الفوز الودي علىالمنتخب السعودى بهدف دون رد فى اللقاء الودى الذى جمع الفراعنة باستاد بتروسبورت فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر المقبل.

قال الجنايني للاعبين : أنتم أمل مصر فى السنوات المقبلة ، وعليكم تصحيح الصورة بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر في يوليو الماضي ، والطريق أمامكم مفتوح لتحقيق إنجاز لكم بالفوز بأمم أفريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

كان منتخب مصر الأولمبى قد فاز على السعودية 4 / 1، فى الودية الأولى، قبل أن يفوز اليوم أيضاً لكن بنتيجة هدف نظيف.