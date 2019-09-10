شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يهنئ لاعبي منتخب مصر الاوليمبي عقب الفوز الودي على السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال الجنايني للاعبين : أنتم أمل مصر فى السنوات المقبلة ، وعليكم تصحيح الصورة بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر في يوليو الماضي ، والطريق أمامكم مفتوح لتحقيق إنجاز لكم بالفوز بأمم أفريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.
كان منتخب مصر الأولمبى قد فاز على السعودية 4 / 1، فى الودية الأولى، قبل أن يفوز اليوم أيضاً لكن بنتيجة هدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني يهنئ لاعبي منتخب مصر الاوليمبي عقب الفوز الودي على السعودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.