شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه نظيره منتخب السويس 17 سبتمبر الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش على مواجهة نظيره منتخب السويس فى 17 سبتمبر الجارى فى ختام وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد . وإستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته اليوم ،الثلاثاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يومى الاحد والاثنين عقب الفوز على دبا الحصن الاماراتى . Advertisements وحقق فريق طلائع الجيش فوزا علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد ، سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري . وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يواجه نظيره منتخب السويس 17 سبتمبر الجارى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.