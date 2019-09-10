شكرا لقرائتكم المشرف العام على فريق المقاولون: أغلقنا ملف الميركاتو الصيفي بشكل نهائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عادل في تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن الادارة كانت حريصة على توفير احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، من أجل العودة إلى المربع الذهبي في الموسم الجديد وضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

كان المقاولون العرب قد ضم تسعة صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهم: معروف يوسف، النيجيري كوفري ايبونج، مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم وكلا من محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين، لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل، مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.