شكرا لقرائتكم منتخب رومانيا يفوز على تركيا بنتيجة 3-0 ببطولة العالم لطائرة للناشئات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب رومانيا على تركيا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه. جاءت نتيجة الأشواط كالتالى : 25-18، 25-16 ، 25-20 . Advertisements وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الروماني لربع نهائي بطولة العالم لناشئات الطائرة ليواجه المنتخب الصيني. يذكر أن جمع المنتخبات المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات البطولة الخميس.

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