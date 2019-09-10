عمرو الجناينى يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك فى الانتخابات المقبلة...

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جدة - عمرو شويل علق عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة على مطالبات ترشحه بإنتخابات نادى الزمالك المقبلة أمام مرتضى منصور رئيس النادى الحالي.
وأكد عمرو الجناينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ليس فى مخططاتى الترشح لانتخابات رئاسة الزمالك خلال الفترة المقبلة".
أضاف رئيس اتحاد الكرة مازحاً فى إشارة لعدم رغبته فى خوض انتخابات الزمالك المقبلة أنه لا يفكر مطلقاً فى الأمر.
تابع رئيس اتحاد الكرة الحالى أنه لا يفكر حاليا سوى فى إنهاء المهمة التى جاء من أجلها وهى تطوير ووضع الكرة المصرية بمسارها الصحيح ولا أفكر فى أمر مستقبلياً.
كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أسند مهام رئاسة اتحاد الكرة إلى عمرو الجناينى ورباعى مكون من جمال محمد على نائب رئيس، وعضوية أحمد عبد الله وسحر عبد الحق ومحمد فضل.
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