شكرا لقرائتكم الأهلى يستدعى قوته الضاربة بالكامل ويكشف قائمة الفريق المسافرة لغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على سفر 25 لاعباً المقيدين بالقائمة الأفريقية الى غينيا للمشاركة فى مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية للأبطال.

وشهدت قائمة اللاعبين المسافرين استبعاد رامى ربيعة لاعب الفريق المصاب الذى يستكمل علاجه حاليا بالقاهرة.

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وضمت قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون بمطار القاهرة خلال ساعات قليلة لخوض رحلة السفر الأسماء التالية: "محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ".

وفضل الجهاز الفنى للفريق سفر كل اللاعبين بسبب عدم رؤيته لعدد من اللاعبين الدوليين بالاضافة الى رغبته فى رؤية جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.