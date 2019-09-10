جماهير الأهلي تتوعد شيكابالا .. لاعب الزمالك يرد ببيان عاجل

الموجز

بعد إنتشار فيديو للاعب الزمالك محمود لشيكابالا وهو يرقص على نغمات جماهير الزمالك وهي تهاجم الأهلي بعدما فوز الفريق كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة وأداء رائع، اشتعل غضب جماهير الأهلي.

وتوعدت اللاعب خلال لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك والمقرر له يوم 20 سبتمبر الجاري بحضور الجماهير، وأطلقت جماهير الأهلي هاشتاج #شيكابالاش_هنرقصك_في_السوبر.

بيان شيكابالا للدفاع عن نفسه :

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"توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلى، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس، ولم أوجّه إهانة لأى نادى منافس أثناء احتفالى، وهذا ما وضح بكل مقاطع الفيديو التى تم تداولها".

ولكن لم يلق بيان شيكابالا قبول جماهير الأهلي اوأطلقت هاشتاج #الولا_شيكا_جاب_ورا.

وردت جماهير الزمالك وأطلقت هاشتاج #شيكابالا_خط_أحمر.