تعادل مخيب لقطر أمام الهند في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - سقط المنتخب القطري لكرة القدم، بطل آسيا 2019، في فخ التعادل أمام ضيفه الهندي صفر-صفر الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديل 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وعجز الهجوم القطري الذي كان أكرم وفادة ضيفه الأفغاني بنصف دزينة من الأهداف في الجولة الأولى الخميس الماضي، عن هز شباك ضيفه الهندي الذي كان خسر المباراة الأولى أمام ضيفه العماني 1-2.

وانفردت قطر بالصدارة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام شريكتها السابقة عمان التي كانت في راحة في هذه الجولة، وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام أفغانستان التي تغلبت على بنغلادش بهدف وحيد سجله فرشاد نور في الدقيقة 27.

في المقابل، حصلت الهند على نقطتها الأولى في التصفيات وتخلصت من المركز الأخير الذي باتت تحتله بنغلادش وحدها بدون رصيد.

وفي الجولة الثالثة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تحل قطر ضيفة على بنغلادش، فيما تلاقي عمان ضيفتها أفغانستان.

وتشهد الجولة الرابعة في 15 المقبل قمة نارية بين قطر وعمان في الدوحة.

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وخاض المنتخب القطري المباراة بدون مهاجمه الخطير اكرم عفيف دون ان يعلن الاتحاد او المدرب الاسباني فيليكس سانشيز الاسباب الحقيقية وراء استبعاده.

وسيطرت قطر على مجريات اللعب وحصلت على العديد من الفرص السهلة لم تستغلها كما ينبغي لتهدر انتصارا ثمينا كان في المتناول وتفقد اول نقطتين في التصفيات أمام جماهيرها.

ولعب حارس مرمى الهند جوربيريت سنج الدور الابرز في النتيجة بعد ان تألق في الشوط الاول وتصدى لكل المحاولات والفرص القطرية وانقذ مرماه من اهداف محققة كان ابرزها تسديدة حسن الهيدوس حولها ركنية (20)، وتسديدة عبد الكريم حسن (45)، وبعدها مباشرة انفراد معز علي.

ودفع سانشيز بالمهاجمين اسماعيل محمد (61) واحمد علاء (71) املا في تحقيق الانتصار، لكن تألق الحارس الهندي حال دون ذلك.

ملخص مباراة قطر والهند: