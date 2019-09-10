ملخص مباراة مصر والسعودية اليوم 1-0 الثلاثاء 10-9-2019 وديا

يلتقي منتخبي مصر والسعودية اليوم الثلاثاء على ملعب بترو سبورت ضمن المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات العربية استعداداً للدخول في المباريات الرسمية خلال الشهر المقبل، ونوفر لكم عبر هذا المقال ملخص مباراة مصر والسعودية اليوم الودية ضمن متابعات نقدمها لكم بخصوص نتائج مباريات اليوم.

وتنقل قناة اون سبورت مباراة مصر والسعودية الودية اليوم الثلاثاء، وجميع مباريات كرة القدم بالدوري المصري ومباريات المنتخب الوطني لو كانت تُقام على أراضي مصرية، كما تقوم بنقل عدد من مباريات البطولات حيث تذيع قناة اون سبورت مباريات اليوم من خلال خدمة متميزة في الوطن العربي.

نتيجة مباراة مصر والسعودية

والجدير بالذكر أن مصر ستستضيف مباريات البطولة الأفريقية خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ونتعرف معكم على موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة لها اليوم، اللقاء الودي الذي سيجمع بين المنتخبين الأوليمبي على ملعب استاد بترو سبورت.

وتنطلق مباراة مصر والسعودية اليوم الموافق 10-9-2019 على ملعب بترو سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة مصر والسعودية

متابعينا الكرام محبي كرة القدم في كل مكان سنوفر لكم نتيجة ملخص مباراة مصر والسعودية، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت بدء المباريات.انتهت نتيجة مباراة مصر والسعودية اليوم حيث فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بهدف دون رد وديا خلال اللقاء الذي أٌقيم بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.