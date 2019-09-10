Match 3- مباراة الأهلي السعودي ⏰ الوحدة فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة ثالث مباريات...

Match 3 موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والوحدة – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الوحدة فى الأسبوع الثالث من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الثالث فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والوحدة، وتقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 14 سبتمبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الوحدة فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين .

اعرف موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق.

مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

الوحدة يخوض مباراة القادمة ضد الاهلى في اطار الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح الوحدة في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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موعد لقاء الأهلي والوحدة وقنواته الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والوحدة في ثالث لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلى والوحدة فى الأسبوع الثالث من الدورى السعودى للمحترفين يوم السبت 14/9/2019، وتنطلق المباراة الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.