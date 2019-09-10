"الأنانية الفرص".. غريب يكشف سلبيات المنتخب الأولمبي ويشيد بالأندية ولاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه رصد بعض السلبيات خلال وديتي السعودية، لكنه أشاد في الوقت ذاته باللاعبين والمعسكر مؤكدا أن الإيجابيات كانت أكثر.

وانهى منتخب مصر الأولمبي معسكره الأخير بعدما حقق انتصارين على السعودية بأربعه أهداف لهدف في المباراة الأولى، وهدف نظيف في الثانية استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة "أون سبورت" "المعسكر بالنسبة لنا كان مثمر للغاية، مواجهتي السعودية بهما العديد من الإيجابيات، كنت استهدف وضح ملامح التشكيل النهائي للفترة المقبلة".

وتابع "المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام سيتم دراستها بشكل كامل لحين موعد القرعة، وبعد ذلك سوف نحدد مباراتين وديتين قبل البطولة التي ستقام في مصر".

وأكمل "تم اشراك معظم اللاعبين خلال وديتي السعودية، منحت الفرصة للعديد من اللاعبين، في النهاية يجب أن اختار 21 لاعبا، 3 حراس و18 لاعب، أريد في القائمة لاعبين يُجيدون اللعب في أكثر من مركز".

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وصرح "نتمنى تحقيق طموح الشعب المصري بالتأهل للأولمبياد في طوكيو 2020، تم الاطمئنان على جميع عناصر المنتخب، في الفترة الحالية نسبة المشاركة للاعبين وصلت لـ90%، أشكر جميع الأندية على دعمهم".

وشدد "أشكر أيضا الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، تواجدا لمؤازرة زملائهم بالمنتخب ولكي نطمئن عليهما، روح رائعة بين اللاعبين، هذا ما نريده في الفترة المقبلة من أجل تحقيق هدفنا جميعا".

واستمر "هناك بعض الأمور داخل الملعب بالطبع لست راض عنها، اهدرنا العديد من الفرص، بعض اللاعبين يحتفظون بالكرة لفترات طويلة رغم وجود زملاء لهم في أماكن أفضل للتهديف، تلك الأمور سأعمل على تصحيحها بكل تأكيد".

وواصل "أشكر اللاعبين على الالتزام، تم منع اللاعبين من بعض الأمور لكي لا تحدث أي مشاكل، نسبة الالتزام 100%، وكلمات الجنايني كانت واضحة، أكد لهم على أهمية دورهم في الفترة المقبلة لكي يكونوا نواة لمنتخب أول يُعيد أمجاد الكرة المصرية".

واختتم "البرنامج الخاص بالمنتخب الأوليمبي يتم تنفيذه بشكل دقيق، لا يوجد لدي أي طلبات، أشكر مجلس الإدارة الحالي والسابق، نحن نسير في الطريق الصحيح، وإن شاء الله نتأهل للأولمبياد".