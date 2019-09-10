وكيل معروف يوسف لمصراوي: اللاعب في طريقه لفسخ التعاقد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، أن اللاعب في طريقه لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم قيده بالفريق الأبيض.

وقال فرحات في تصريحات خاصة ليلاكورة، إن مسؤولي الزمالك يحاولون اقناع اللاعب بعقد جلسه غدا في الرابعة عصرا في مقر النادي لحسم موقفه بحيث يخرج معارا عن طريق النادي الأبيض.

وأوضح، أن توقيع معروف يوسف مع للمقاولون العرب قد لا يكون له قيمه في حالة فسخ اللاعب لعقده مع الزمالك في الفترة الحالية، لافتا أن اللاعب لديه عروض عربية ومحلية بخلاف عرض المقاولون.

وأكد أن الزمالك يحق له وضع معروف يوسف في قائمة في قائمة المعارين مع الإيفواري رزاق سيسيه المعار للاتحاد، خاصة وان النادي اعار كل من الكونغولي كاسونجو للوداد والمغربي احداد للرجاء من خارج القائمة.