بالفيديو: بعد هدف عالمي.. اليمن يسقط في فخ التعادل أمام نظيره السعودي بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ د ب أ:

وجه المنتخب اليمني إنذارا مبكرا لنظيره السعودي في بداية مسيرته بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 حيث تعادل معه 2 / 2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمرحلة الثانية من التصفيات.

وأقيمت المباراة اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بسبب الأوضاع في اليمن.

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وحصل المنتخب اليمني على نقطة ثمينة أمام نظيره السعودي العريق ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الفلسطيني الذي خسر 1 / 2 أمام منتخب سنغافورة في وقت سابق اليوم لينفرد منتخب سنغافورة بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى أربع نقاط.

وتقدم المنتخب اليمني مرتين بهدفين سجلهما محسن قراوي وعمر الداحي في الدقيقتين الثامنة و37 وتعادل المنتخب السعودي (الأخضر) في المرتين بهدفين سجلهما هتان سلطان باهبري وسالم الدوسري في الدقيقتين 23 و48 .

ورغم الفارق في الإمكانيات والخبرة ، فشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز ليفقد الفريق نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته بالتصفيات تحت قيادة مديره الفني الجديد الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد الفريق قبل أيام للتعادل 1 / 1 مع منتخب مالي وديا.