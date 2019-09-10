مصر الأولمبي يهزم السعودية مرتين وديًا خلال 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبعد مرور 6 دقائق سجل أسامة جلال الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي، مستغلا كرة ركنية من الجانب الأيسر حولها جلال برأسه في شباك السعودية.

وكانت المباراة الأولى بين أولمبي مصر ونظيره السعودي قد انتهت بتفوق الفراعنة بأربعة أهداف لواحد.

وتاتي تلك المواجهة في إطار استعداد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 عام، والتي ستقام في القاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.